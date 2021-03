Wolverhampton empata sem golos na visita ao Aston Villa

JN/Agências Hoje às 22:22 Facebook

O Wolverhampton, com cinco portugueses de início, empatou (0-0), este sábado, na visita ao Aston Villa, em jogo da 27.ª jornada da Liga inglesa que deixou os dois emblemas ainda mais longe da zona europeia.

Nos wolves, o treinador português Nuno Espírito Santo contou de início com Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Pedro Neto, fazendo ainda entrar Fábio Silva aos 79 minutos e mantendo Vitinha no banco de suplentes.

O nulo deixa o Wolverhampton no 12.º lugar -- e ainda pode ser ultrapassado pelo Crystal Palace, que tem menos um jogo -, a 11 pontos do Everton, quinto e na zona europeia, enquanto os 'villans' estão no nono lugar, a seis pontos da Europa.

Em outros jogos do dia na Premier League, também o Arsenal voltou a marcar passo, com mais um desempenho pouco condizente com os seus pergaminhos, ao empatar a um golo na visita ao Burnley (15.º), mantendo-se no 10.º lugar.

O internacional gabonês Aubameyang até marcou cedo para os londrinos, logo aos seis minutos, mas um incrível erro de Xhaka, que, ao tentar endossar a bola a David Luís, na área, rematou contra Wood, levando a bola na direção da baliza, aos 39.

Já o Southampton voltou às vitórias depois de nove jogos sem vencer na prova, numa série em que acumulou oito derrotas e um empate, desde 16 de janeiro, e hoje venceu às 'custas' do Sheffield United, batido em casa por 2-0.

Os "the saints", 14.ºs, aproveitaram as fragilidades do lanterna-vermelha e venceram com golos de James Ward-Prowse, aos 32 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Che Adams, aos 49.

O jogo grande da jornada está reservado para domingo, com o dérbi de Manchester, em que o líder City, no qual alinham os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, recebe o United, do compatriota Bruno Fernandes.