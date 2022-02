Wolverhampton ganha e mira top-4 da Premier League

JN Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Bruno Lage surpreendeu o Tottenham (0-2) e pode chegar ao quarto lugar da liga inglesa caso vença o jogo que tem em atraso. Liverpool também vitorioso.

O sonho do Wolverhampton alcançar o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões ganhou novo impulso, depois de os "lobos" triunfarem no campo do Tottenham, adversário direto na luta por um lugar no top-4 da Premier League.

Com o contributo de seis portugueses (José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence, Trincão e Fábio Silva), a equipa de Bruno Lage marcou dois golos antes dos 20 minutos (Raul Jiménez e Dendoncker) e segurou a vantagem, apesar da reação dos "spurs", principalmente na segunda parte.

Com esta vitória, o Wolverhampton passa a somar 37 pontos, menos três do que West Ham (terceiro classificado) e Manchester United (quarto), que, contudo, têm mais um jogo disputado.

Também este domingo, o Liverpool bateu o Burnley, por 0-1 (golo de Fabinho) e continua na perseguição ao líder Manchester City. Diogo Jota foi lançado por Jurgen Klopp à passagem dos 65 minutos.