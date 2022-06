Wolverhampton tem Palhinha em "stand-by"

André Bucho Hoje às 22:06 Facebook

Negócio pelo médio leonino só avança após venda de Rúben Neves ficar fechada

Apesar de já ter iniciado discussões com o clube de Alvalade para perceber os valores a pagar pelos serviços de João Palhinha, o Wolverhampton, sabe o JN, tem como prioridade a venda de Rúben Neves antes de avançar com uma proposta formal pelo jogador leonino. O interesse no futebolista verde e branco é real e Bruno Lage já deu luz verde ao negócio, mas para isso é necessário vender primeiro o jogador formado no F. C. Porto.

O diário britânico "Telegraph" adiantou que os "Wolves" já definiram o valor base para negociarem Rúben Neves, na casa dos 82 milhões. O investimento para Palhinha também já está acautelado e, como já havíamos adiantado, fica entre os 20 e os 25 milhões de euros, dependendo da adição de objetivos.