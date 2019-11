Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Wolverhampton venceu (2-1), este domingo, o Aston Villa na 12.ª jornada da Liga inglesa. Rúben Neves, com um golaço, inaugurou o marcador e Jiménez ampliou a vantagem antes de Trezeguet reduzir. Com este resultado, os lobos de Nuno Espírito Santo ocupam o oitavo lugar, com os mesmos 16 pontos de Bournemouth e Manchester United, que este domingo venceu o Brighton por 3-1.

Veja o golo de Rúben Neves: