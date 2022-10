Wolverhampton volta a perder no primeiro jogo após a saída de Bruno Lage

JN/Agências Hoje às 20:20 Facebook

O Wolverhampton, que no domingo dispensou o treinador Bruno Lage, somou, este sábado, a terceira derrota consecutiva na liga inglesa de futebol, ao perder por 3-0 com o Chelsea, em Londres, em jogo da 10.ª jornada da prova.

Sem Ruben Neves, a cumprir castigo, os Wolves, orientados por Steve Davis, entraram em campo com sete portugueses no 'onze' titular, com José Sá na baliza, Nélson Semedo e Toti, na defesa, e ainda o capitão João Moutinho, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes e Podence.

Ao intervalo, o Wolverhampton, que segue na 18.ª e antepenúltima posição da tabela, perdia por 1-0, na sequência do golo apontado por Kai Havertz aos 45+3 minutos.

O Chelsea, que segue na quarta posição e somou o terceiro triunfo consecutivo, aumentou a vantagem aos 54, por Pulisic, e fechou o marcador ao minuto 85 por intermédio de Broja.

Em Manchester, o City goleou o Southampton por 4-1, com o português João Cancelo a abrir o ativo aos 20 minutos, e assumiu a liderança provisória da prova, com mais dois pontos do que o Arsenal, que no domingo visita o Liverpool.

Com Ruben Dias e Bernardo Silva também em campo, os bicampeões ingleses, que nos últimos três jogos para a liga inglesa marcaram 13 golos, chegaram à goleada com tentos de Foden (32), Mahrez (49) e Haaland (65), sendo que o avançado norueguês reforçou a liderança entre os melhores marcadores da Premier League, com 15 golos, mais oito do que o segundo, Harry Kane (Tottenham).

O Newcastle recebeu e goleou o Brentford por 5-1, com um bis do brasileiro Bruno Guimarães (21 e 56), e ainda golos de Murphy (28), Almiron (82) e um autogolo de Pinnock (90).

O Leicester, atual penúltimo classificado, perdeu por 2-1 na visita ao Bournemouth, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 1-0, na sequência de um golo apontado por Daka, aos 10 minutos.

Billing e Christie, aos 67 e 71 minutos, deram a volta ao resultado, garantindo o triunfo do Bournemouth, que segue no oitavo lugar da tabela.