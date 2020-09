"Wolves" atacam em dia parado na Europa

JN Hoje às 21:07 Facebook

O mercado de transferências na Europa parece ter feito uma pausa este domingo, pois houve muito poucas movimentações de jogadores. Só os ingleses do Wolverhampton é que não pararam. Ao português Fábio Silva segue-se o brasileiro Fernando Marçal.

Wolverhampton: Depois de no sábado ter contratado ao F. C. Porto o avançado Fábio Silva, o clube treinado por Nuno Espírito Santos anunciou que o brasileiro Fernando Marçal, de 31 anos, assinou contrato válido por duas épocas. O Wolverhampton vai pagar dois milhões de euros ao Lyon pela contratação do ex-jogador de Nacional e Benfica. Marçal jogou no Grêmio, Americana e Guaratinguetá, antes de rumar a Portugal, onde representou Torreense, Nacional e Benfica, embora nunca tenha jogado oficialmente pelos 'encarnados', que o emprestaram a Gaziantepspor e Guingamp.

Barcelona: O avançado uruguaio Luis Suárez, 33 anos, já sabe que o novo treinador, o holandês Ronald Koeman, não conta com ele para o projeto que quer implementar no clube catalão e são vários os clubes interessados em contratá-lo. Os italianos da Juventus, nos quais atua o português Cristiano Ronaldo, já terão feito uma oferta que agrada ao jogador, contudo este e o Barcelona parecem não se entender quanto aos termos da desvinculação.

Leixões: O médio Christophe Nduwarugira, de 26 anos, do Burundi, assinou contrato com o emblema do Mar. O jogador não é estranho ao futebol português pois na última temporada representou o Varzim. "Quando joguei contra o Leixões, fiquei fascinado com os adeptos. Dão um apoio incrível e isso motivou-me, ainda mais, a vir para cá. Fiquei fascinado. São fantásticos. Contamos com o apoio deles. Sou um jogador muito ambicioso, agressivo e que gosta de assistir. Fui muito bem recebido no grupo e estou agradecido pela forma como me sempre me trataram", disse o jogador em declarações às redes sociais do Leixões.

Mafra: O médio Fidelis Irhene, de 24 anos, é o mais recente reforço da equipa da LigaPro. O nigeriano, que na última época representou os cipriotas do Doxa, onde realizou quatro jogos, passou ainda pelo AEL Limassol, também do Chipre, e pelo Portimonense, ao serviço do qual atuou duas épocas emprestado pelo F. C. Porto. Na próxima época, o Mafra vai ser orientado por Filipe Cândido.