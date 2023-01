Wolves recruta no Flamengo e Cancelo atrai interesse europeu

O Wolverhampton está perto de contratar um médio ao Flamengo, de Vítor Pereira, e João Cancelo está na mira de vários clubes de elite europeus. Famalicão oficializa reforço

Wolverhampton: Segundo o Globoesporte, o Wolverhampton, onde jogam vários jogadores portugueses, está perto a contratar João Gomes, uma promessa do Flamengo, de Vítor Pereira.

O médio defensivo, de 21 anos, estreou-se em novembro de 2020 pela equipa principal do Mengão e, em 2022, somou dois golos e duas assistências em 64 partidas. O negócio deverá realizar-se por uma verba a rondar os 17 milhões de euros e o acordo entre as duas partes deverá estar quase fechado segundo a publicação brasileira.

Benfica: Luís Semedo, avançado da equipa B das águias, tem atraído o interesse de alguns emblemas italianos, uma vez que as negociações para a renovação de contrato não têm conhecido avanços nos últimos dias. O portal italiano "Tuttomercatoweb" noticiou que a Udinese, da Serie A, já abordou os agentes do atacante de 19 anos, além de informar do interesse do Génova (Serie B), em contar com os serviços de Semedo.

O jogador português, que fez toda a formação nas águias, tem realizado uma boa temporada, somando oito golos, em 16 jogos, distribuídos entre equipa B, sub-23, sub-20 e sub-19.

Manchester City: João Cancelo está a atrair o interesse de vários clubes de elite da Europa. Segundo os ingleses do The Telegraph, há emblemas espanhóis, franceses, alemães e italianos, que disputam a Liga dos Campeões, a ponderar fazer uma proposta pelo internacional português no final da temporada.

Após um Mundial dececionante, o defesa lateral perdeu alguma influência que tinha no Manchester City, sendo até relegado para o banco com mais frequência do que aconteceu nos últimos anos. Apesar de ter contrato com os citizens até 2027, Cancelo poderá equacionar mudar de ares se as propostas forem do agrado do clube britânico.

Famalicão: O emblema minhoto oficializou a contratação de Leandro Sanca, ao Spezia, por empréstimo até ao final da temporada. O médio luso-guineense, de 23 anos, regressa, assim, ao futebol português, onde representou Braga, Académica e Casa Pia.

"Tenho o objetivo de fazer bons jogos, jogar com regularidade e afirmar-me. A minha intenção é ajudar a equipa, quer seja com golos quer seja com assistências. Tive oportunidade de ver os últimos três jogos e constatei que a equipa é jovem e gostei da ideia de jogo. Tenta sempre praticar bom futebol e isso foi algo que me fez aceitar o convite", afirmou, em declarações aos meios de comunciação do Famalicão.

Em 2022/23, Sanca fez apenas cinco jogos pelo Spezia.

Roma: A equipa italiana, treinada por José Mourinho, emprestou o médio Gonzalo Villar ao Getafe, após o espanhol ter estado cedido à Sampdoria na primeira metade da época.

Esta é a segunda vez que Villar é emprestado ao emblema espanhol, depois de ter jogado em Espanha na metade final de 2021/22. Ao serviço da Roma, Villar apenas realizou seis jogos, desde que Mourinho está ao comando.

Turquia: Jesé Rodríguez, jogador que já passou por Sporting, PSG e Real Madrid, está livre no mercado, após ter rescindido contrato com os turcos do Ankaragucu. Segundo a Marca, extremo, de 29 anos, deverá regressar a Espanha, onde também já representou Bétis e Las Palmas.

Esta temporada, pelo emblema turco, Jesé disputou 16 jogos e marcou cinco golos.