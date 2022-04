Wolves somam e seguem no dia em que o Brentford chocou Stamford Bridge

A equipa orientada por Bruno Lage conquistou um triunfo importante (2-1), no duelo com o Aston Villa, em jogo da 31.ª jornada da Premier League. Brentford impôs uma goleada histórica, num encontro onde os golos só surgiram na segunda parte (4-1).

Desde cedo o Wolverhampton, com José Sá, Moutinho, Trincão, Podence e Fábio Silva de início, mostrou ao que vinha, chegando à vantagem logo aos 7 minutos, por intermédio do golo de Jonny. A equipa de Bruno Lage estava a conseguir impor a sua superioridade e foi premiada com um autogolo de Ashley Young, levando assim uma vantagem de dois golos para os balneários.

O descanso fez bem à equipa de Steven Gerrard, que passou a assumir os destinos do jogo, embora só tenha conseguido reduzir, aos 86 minutos, demasiado tarde para operar a reviravolta no marcador.

Assim os Wolves seguem na sétima posição da Premier League, enquanto o Aston Villa fica no décimo lugar.

Já em Stamford Bridge o desfecho do jogo entre Chelsea e Brentford chocou os amantes de futebol, um pouco por todo o mundo.

Após uma primeira dividida, mas sem golos, as duas equipas regressaram dos balneários para dar espetáculo a todos os adeptos presentes no estádio, em Londres. Logo a abrir Rudiger estreou o marcador, mas Janelt e Eriksen deram a volta ao marcador, em 4 minutos. O mesmo Janelt ampliou a vantagem, pouco depois, antes de Wissa selar o 4-1 final com apenas dois minutos em campo.

Assim o Chelsea mantém o terceiro lugar na classificação, enquanto o Brentford ascende ao 14.º posto.

Confira os resultados do dia:

Liverpool 2-0 Watford

Brighton 0-0 Norwich

Burnley 0-2 Manchester City

Chelsea 1-4 Brentford

Leeds 1-1 Southampton

Wolves 2-1 Aston Villa

O Manchester United-Leicester (a decorrer)