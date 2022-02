Wolves: um sucesso desportivo e comercial com marca portuguesa

Ligação entre o clube inglês e Portugal fortalecida no marketing e redes sociais. Rúben Neves "é o rei".

Foram os adversários que deram à luz o "Portuguese Wolves (Lobos Portugueses)", mas o que foi pensado para ser uma provocação capaz de remoer nas entranhas de Wolverhampton quase imediatamente se transformou num mantra que se espalhou pelas ruas da cidade, pelos cafés e pelas bancadas do Estádio Molineux. O lema ficou, o que até era expectável tendo em conta que numa ponte local está consensualizado que "Neves é o rei" e que ir à maternidade significa ficar a saber que "Rúben e João são, agora, nomes muito populares em Wolverhampton". Ou seja: "Os nossos adeptos adoraram o "portuguese wolves", ficaram orgulhosos até", confirma, ao JN, Russell Jones, o diretor-geral para o Marketing e Crescimento Comercial do clube.

Não é de admirar. Afinal, dos últimos seis anos nasceu o período de maior sucesso das últimas décadas do Wolverhampton e é impossível dissociar isso da influência portuguesa. Ela é mais visível no campo, mas também se faz sentir fora das quatro linhas, com os dirigentes dos "wolves" a olharem cada vez mais para essa ligação como uma fonte de atenção e de receitas. O site do clube inglês tem uma página exclusiva para conteúdos em português, "que permitem também comunicar com países lusófonos e com o Brasil", acrescenta Russell Jones, e também existe uma loja online só em português.

A língua de Camões "é um dos sete idiomas que o clube usa para comunicar com os cerca de 12,5 milhões de seguidores que tem nas redes sociais", conta, ao JN, o dirigente, e isso tem uma razão de ser: "Portugal é o quinto país que mais nos segue", esclarece. E a trajetória tem sido sempre em crescendo. Nas redes sociais, o Wolverhampton tem apenas um canal exclusivo em português, mas é um perfil no Twitter que conta com mais de 34 mil seguidores. Em setembro de 2019, eram cerca de 12 mil, pelo que a tendência é evidente.