Wolves vencem e continuam a escalar na tabela

O Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, venceu o Everton (2-1) no fecho da décima ronda do campeonato e continua a escalar na classificação, depois de um mau arranque de temporada.

Com José Sá, Ruben Neves, João Moutinho e Trincão de início (Podence e Fábio Silva começaram no banco) a equipa dos "lobos" teve um arranque fulgurante e, aos 16 minutos, Hee-Chan já tinha introduzido a bola na baliza do Everton, sem André Gomes (lesionado), mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Este contratempo não afligiu a equipa mais portuguesa da Premier League, uma vez que Kilman respondeu da melhor maneira a uma assistência de Ait Nouri e abriu o marcador, dez minutos depois. Ainda antes do intervalo, o ex-Benfica, Raúl Jiménez, mostrou que a grave lesão sofrida na cabeça já faz parte do passado e deu um gosto do instinto goleador que o caracteriza, dilatando a vantagem.

No reatamento, Rafa Benítez quis dar um abanão ao jogo com a entrada de Delph, para o lugar de Gbamin, e até teve algum sucesso, uma vez que Iwobi reduziu, aos 66 minutos. O domínio avassalador da posse de bola que os "Wolves" tiveram na primeira parte dissipou-se e a equipa de Bruno Lage teve de sofrer bastante para aguentar o resultado até final, mas o que é certo é que as redes não mais abanaram e o Wolverhampton soma a quarta vitória, em cinco jogos.

Assim sendo, o Wolverhampton já é sétimo classificado, com 16 pontos, ultrapassando o Everton que está na 10.ª posição, com 14 pontos.