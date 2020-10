"Wolves" vencem na receção ao Crystal Palace

JN/Agências Hoje às 23:14 Facebook

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santos, ganhou esta sexta-feira, em casa, ao Crystal Palace, por 2-0, com um golo do português Daniel Pondence, na abertura da sétima jornada da primeira liga inglesa, subindo ao terceiro lugar.

No Molineux, Daniel Podence esteve em grande plano, juntamente com Pedro Neto, que fez o passe decisivo para o extremo formado no Sporting marcar o seu primeiro golo na edição 2020/2021 da competição, aos 27 minutos, já depois de o lateral francês Rayan Ait Nouri (16) ter adiantado os "wolves".

Além de Podence e Pedro Neto, foram opção na equipa dos arredores de Birmingham os lusos Rui Patrício, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho e Fábio Silva, os últimos dois como suplentes utilizados.

O Palace, que terminou o encontro com menos um elemento, face à expulsão de Luka Milivojevic (86), após entrada dura sobre Moutinho, ocupa o nono posto, com 10 pontos.

A ronda prossegue no sábado, com a visita do Manchester City ao terreno Sheffield United, a deslocação do Chelsea e Burnley e a receção do campeão Liverpool ao West Ham.

Com este resultado, o Wolverhampton sobe ao terceiro lugar à condição, com 13 pontos, os mesmos dos líderes da prova, os rivais Everton e Liverpool, que ainda vão jogar.