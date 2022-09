World Athletics ratifica quatro recordes mundiais de Eugene2022

JN/Agências Hoje às 14:22 Facebook

A World Athletics anunciou, nesta terça-feira, a ratificação dos quatro recordes mundiais registados nos Mundiais de atletismo Eugene2002, respetivamente no salto com vara masculino, 100 metros barreiras femininos, 400 metros barreiras femininos e 100 metros masculinos sub-20.

O sueco Armand Duplantis ultrapassou 6,21 metros na final do salto com vara, em 24 de julho, no mesmo dia em que a nigeriana Tobi Amusan completou os 100 metros barreiras em 12,12 segundos.

Em 22 de julho, a norte-americana Sydney McLaughlin melhorou o máximo dos 400 metros barreiras para 50,68 segundos, enquanto Letsile Tebogo, do Botswana, tinha conseguido o recorde mundial masculino em sub-20 dos 100 metros, com 9,94 segundos, em 15 de julho.

O saltador escandinavo de 22 anos conseguiu a proeza ao segundo ensaio, melhorando a marca já na sua posse em um centímetro, naquele que foi o quinto máximo mundial da sua autoria.

A velocista de 25 anos Amusan melhorou a marca que estava na posse da norte-americana Kendra Harrison desde 2106, de 12,20 para 12,12 segundos, após já ter quebrado o recorde africano da distância nas eliminatórias do certame norte-americano ao ar livre.

McLaughlin, com 23 anos, também melhorou um registo mundial já na sua posse, pela quarta vez na carreira, numa prova cujo máximo mundial foi melhorado em quase dois segundos em menos de três anos.