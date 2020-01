Wozniacki perde na Austrália e diz adeus à carreira em lágrimas

Hoje às 10:10 Facebook

A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada, esta sexta-feira, na terceira ronda do Open da Austrália, ao perder com a tunisina Ons Jabeur, naquela que foi a última partida da carreira.

Wozniack, 36.º do ranking Mundial, entrou a perder no primeiro parcial, igualou o encontro no segundo set, mas cedeu novamente no terceiro (7-5, 3-6 e 7-5) frente à 78.ª da hierarquia.

A dinamarquesa, que já tinha anunciado no início de dezembro passado que o primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne, seria o último da carreira, não conteve as lágrimas após a derrota.

Wozniacki estreou-se na alta roda do ténis Mundial em 2007 e ao longo destes 13 anos conquistou 30 títulos, destacando-se a vitória no Open da Austrália em 2018, e totalizou 599 vitórias contra 256 derrotas. Entre 2010 e 2012 liderou o ranking feminino durante 67 semanas.