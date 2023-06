Xano Edo e Nuno Santos chamados para o Europeu, Girão ausente

JN/Agências Ontem às 19:41 Facebook

O guardião Xano Edo e o defesa Nuno Santos, ambos do Valongo, destacam-se nos convocados da seleção nacional masculina de hóquei em patins para o Europeu deste ano, anunciados hoje, com Ângelo Girão ausente da lista.

Os eleitos do selecionador nacional, Renato Garrido, foram revelados no Porto pelo próprio e um dos maiores destaque é a ausência daquele que tem sido o habitual dono da baliza portuguesa, Ângelo Girão, do Sporting.

Questionado pela agência Lusa, Renato Garrido adiantou apenas que conversou com Ângelo Girão e o guarda-redes leonino invocou "razões particulares" que explicam, assim, a sua ausência entre os dez jogadores convocados.

"Xano Edo e Nuno Santos são dois jogadores que nos dão garantias para fazermos um grande Europeu", disse o selecionador depois de anunciar os convocados e reconhecer que será necessário algum "tempo de recuperação" para os jogadores que ainda estão em competição.

Estão nesse caso os jogadores do Sporting e do Benfica, cujas equipas vão ainda lutar pelo título nacional desta época, e os internacionais Hélder Nunes e João Rodrigues, do Barcelona.

Renato Garrido antevê um "campeonato competitivo" e diz que a Espanha, país anfitrião, e Portugal são os principais favoritos, mas considera que os espanhóis partem em vantagem porque jogarão em casa.

Renato Garrido também destacou a França, uma seleção que está em alta e é por isso outro adversário que deve ser tida em conta.

O Campeonato da Europa de 2023 disputa-se entre os dias 17 e 22 de julho em Sant Sadurni d' Anoia, na Catalunha, em Espanha, e Portugal inicia a sua preparação com um estágio no Luso, município da Mealhada, entre os dias 28 de junho e 13 de julho.

Pelo meio, a seleção participará na segunda GoldenCat, um torneio de preparação para o Europeu agendado para os dias 30 de junho e 01 e 02 de julho, em Sant Hipólit de Voltregà, também na Catalunha, Espanha. França, Itália e a própria Catalunha são os outros participantes neste torneio.

Lista de 10 convocados:

Guarda-redes: Pedro Henriques (Benfica) e Xano Edo (Valongo).

Defesas/médios: Henrique Magalhães (Sporting), Hélder Nunes (Barcelona, Esp), Nuno Santos (Valongo) e Telmo Pinto (F. C. Porto).

Avançados: Gonçalo Alves (F. C. Porto), João Rodrigues (Barcelona, Esp.), João Souto (Sporting) e Rafa (F. C. Porto).