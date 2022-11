Xavi diz que sorteio foi "cruel" para o Barcelona e não esquece Cristiano Ronaldo

Barcelona e Manchester United vão medir forças no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e o treinador dos catalães fala mesmo de um sorteio "cruel".

"O sorteio voltou a colocar à nossa frente, mais uma vez, o adversário mais difícil. Temos de competir frente a um clube histórico que cresceu muito com Ten Hag. Era o pior que nos podia ter calhado, foi um sorteio cruel. O Manchester tem bons jogadores, boas individualidades, mas destacaria o grupo, que vamos ter de analisar muito bem. O Cristiano é um grande jogador, marcou uma época no futebol Mundial e ainda pode fazer a diferença", afirmou Xavi Hernández.

O sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa ditou um jogo grande entre o Barcelona e o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot. A formação catalã, muito reforçada para 2022/23, nomeadamente com Robert Lewandowski, foi derrubada da principal competição por Bayern Munique e Inter, enquanto o Manchester United só conseguiu ser segundo do Grupo E da Liga Europa, perdendo com a Real Sociedad por culpa do confronto direto.