Xavi é o novo treinador do Barcelona

O antigo médio está de regresso ao Barcelona para suceder a Ronald Koeman no comando técnico do clube.

Xavi está de volta ao Barcelona para ser o novo treinador dos catalães. O acordo foi comunicado pelo Al-Sadd, clube que o espanhol orientava, esta manhã. "A direção acordou a transferência de Xavi para o Barcelona após o pagamento da sua cláusula de rescisão", pode ler-se na publicação dos cataris.

Após ter feito uma carreira de luxo como jogador, onde passou mais de 20 anos no Barcelona e conquistou inúmeros títulos, Xavi dedicou-se à vida de treinador. Começou no Al-Sadd, o último clube onde jogou, tendo passado duas épocas no clube do Catar.