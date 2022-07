Xavi juntou-se ao Barcelona nos Estados Unidos

JN Hoje às 13:33 Facebook

Xavi Hernández já está com a equipa do Barcelona nos Estados Unidos da América, onde os catalães estão em digressão. "Finalmente todos juntos", anunciou clube que publica o vídeo da chegada do técnico, inicialmente impedido de viajar por ter estado no Irão.

Recorde-se que o treinador de 42 anos não viajou, num primeiro momento, com a equipa blaugrana por necessitar de um visto especial para entrar nos Estados Unidos, já que foi três vezes ao Irão como jogador do Al Sadd, do Catar.

O responsável falhou inclusive o primeiro duelo do Barcelona com o Inter Miami, em que os culés venceram por 6-0.

O técnico já irá orientar o conjunto que defronta o Real Madrid, na madrugada de domingo. Juventus (27), Red Bulls (31) e Pumas (7 de agosto) são os próximos adversários dos catalães.