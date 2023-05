Xavi Malián até 2026 no Dragão: "Prometo dar tudo pelo F. C. Porto"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:50 Facebook

O guarda-redes do F. C. Porto, Xavi Malián, prolongou o seu contrato com os azuis e brancos por mais três anos, até 2026. "É um momento muito feliz", admite.

Xavi Malián renovou até 2026 pelo F. C. Porto, clube aonde chegou em 2019, proveniente do Liceo. Pelo emblema portista, o guarda-redes espanhol, de 33 anos, conquistou uma Taça Intercontinental, uma Liga dos Campeões, um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça António Livramento e uma Elite Cup.

"É um momento muito feliz, estou muito grato ao clube e, sobretudo, ao Eurico (Pinto) por confiar em mim para os próximos anos. Prometo dar tudo pelo F. C. Porto, sinto-me muito contente quando represento este símbolo", reagiu o jogador, ao sítio oficial dos dragões.

Como melhores momentos passados na Invicta, Malián aponta à recente conquista da Liga dos Campeões, "um objetivo muito marcado", e não esquece "o campeonato ganho no Dragão Arena contra o Benfica, num quinto jogo com o pavilhão cheio de portistas. Foi um momento muito bonito".

O F. C. Porto tem, na quarta-feira, um jogo decisivo frente à Oliveirense, que definirá quem avança para as meias-finais do campeonato nacional. O encontro tem início marcado para as 21 horas, no Dragão Arena.