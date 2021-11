Xavi: "Oportunidade de ouro para nos apurarmos e para a desforra"

Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Xavi Hernández não esquece a derrota sofrida pelo Barcelona na Luz (3-0), em setembro. "É uma oportunidade para dizermos que somos 'Barça'", atira o treinador

As contas do Barcelona tendo em vista o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões são simples. Uma vitória, amanhã, diante do Benfica vale o passaporte aos catalães, mas nem só de milhões se fará o duelo com as águias.

"Vejo-o como uma oportunidade de ouro para passar aos oitavos, mas também como uma desforra para nós, para dizermos que somos o 'Barça', que jogamos em casa e gosto deste desafio", atirou o técnico espanhol, na antevisão ao encontro com os encarnados, do grupo E.

Mesmo sabendo que o "o Barça não está num momento de encher o peito", Xavi mantém-se "otimista" e espera ver em campo uma equipa "corajosa", diante de um adversário forte. "O Benfica é uma grande equipa, com alma. Tenho grande admiração e respeito por Jorge Jesus, um grande treinador que transmite muito caráter", confessou.

No raio-x que fez ao plantel das águias, o técnico catalão elogiou o talento do "pequeno" Rafa, mas não só. "Tem centrais de grande nível, Otamendi, Morato, Vertonghen. No meio, o João Mário e o Julian Weigl têm muita qualidade, e há também o Grimaldo. À frente têm jogadores muito fortes, Yaremchuk, Seferovic, o pequeno Rafa Silva tem muito talento, mesmo o Darwin", pormenorizou.