Xavi: "Quem não gosta de Bernardo Silva?"

Xavi, treinador do Barcelona, manifestou publicamente a consideração que tem por Bernardo Silva. Também Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou sobre o internacional português, admitindo que pretende que o jogador permaneça em Inglaterra.

"Quem é que não gosta de Bernardo Silva, de Haaland ou De Bruyne? Bernardo tem uma enorme capacidade de decisão, esconde muito bem a bola, enfim, é muito bom. Mas depende do Manchester City. Por agora, não há notícias", disse Xavi, treinador do Barcelona, no final do embate frente ao Manchester City (3-3), em Camp Nou, realizado em solidariedade para com os doentes que sofrem com esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Quanto a Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deixou bem clara a sua vontade.

"Não sou ninguém para dizer ao Xavi para esquecer o Bernardo. É nosso jogador e queremos que fique connosco porque é importantíssimo. Dito isto, não quero que nenhum jogador esteja descontente, mas também não quero que o Bernardo saia, porque é um jogador superlativo", começou por afirmar.

"Como jogador e como pessoa, o Bernardo é dos melhores jogadores que tive. Em qualquer competição é o melhor jogador, mas se chegar uma oferta... Agora, faltam sete dias para o fecho do mercado e se o Bernardo saísse teríamos que ir ao mercado e não é fácil. Dito isto, o Bernardo gosta muito do Barcelona", concluiu.