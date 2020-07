Xavier deixa Tondela e assina por três anos com o Panathinaikos

Nuno Barbosa Hoje às 16:38 Facebook

Mais um jogador português para acompanhar lá fora. António Xavier terminou contrato com o Tondela e assinou por três temporadas com o Panathinaikos, da Grécia.

Com formação feita no Vitória Sport Clube, o avançado natural de Guimarães representou Tourizense, Braga B, Feirense, Leixões, Marítimo, Paços de Ferreira e Tondela, com quem terminou contrato esta temporada de 2019/20, tendo somado 26 jogos e um golo.

O Panathinaikos há muito que seguia Xavier e, aos 28 anos, o jogador entendeu aventurar-se no estrangeiro pela primeira vez na carreira, tendo aceite a proposta de um clube de topo da Grécia.

"Agradeço todo o carinho e apoio que recebi ao longo destes dois anos por parte do Clube Desportivo Tondela, a todos os tondelenses, sócios e apoiantes que nos deram força para alcançarmos os nossos objetivos! Saio desta grande casa de cabeça erguida, por saber que sempre dei o meu melhor enquanto cá estive e desejo que o clube se mantenha sempre onde merece estar. Somos Tondela e somos de primeira! Até já", escreveu o jogador nas redes sociais.