Xeka operado com sucesso ao tornozelo direito

Português do Rennes veio a Portugal para ser operado pelo professor Hélder Pereira, num hospital da Póvoa de Varzim. Vai fazer a recuperar às mãos de Paulo Araújo, conhecido como Dr. "Milagres", em estreita colaboração com o departamento médico do emblema francês

Xeka vai ter alta, na manhã desta terça-feira, de uma intervenção cirúrgica ao tornozelo do pé direito. O jogador foi operado pelo professor Hélder Pereira, um dos maiores especialistas mundiais de cirurgia ao pé, depois de ter sofrido uma entorse com rotura total de ligamentos.

O jogador foi tratado com recurso a uma artroscopia que reconstrói os ligamentos e devolve a estabilidade ao tornozelo, que não só não agride tanto, como minimiza a invasão na área afetada e se traduz numa recuperação mais rápida da intervenção.

A recuperação de Xeka vai estar ao cargo de Paulo Araújo, mestre de medicina chinesa, que esteve integrado, na época passada, no departamento médico do FC Porto, a pedido de Sérgio Conceição. Paulo Araújo vai recuperar o jogador português, em estreita colaboração com o departamento médico do Rennes, que vai assim poder acompanhar todo o processo, no sentido de reduzir o tempo de paragem do jogador, que inicialmente apontava para que Xeka ficasse quatro meses fora das quatro linhas, perdendo praticamente o que resta da temporada.