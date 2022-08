Yago "disparou" contra "os racistas que cuspiram e xingaram" os colegas

JN Hoje às 10:12 Facebook

Yago Cariello explicou, nas redes sociais, por que simulou uma metralhadora em direção à bancada onde estavam os adeptos do Vitória de Guimarães. "Foi uma reação aos racistas que xingaram de forma preconceituosa", disse o avançado do Portimonense.

Protagonista de um festejo polémico, ao pegar na bandeirola de campo para simular uma metralhadora em direção aos adeptos do Vitória de Guimarães, Yago Cariello explicou o gesto nas redes sociais.

"Todos nós nos excedemos, mas eu não metralhei a torcida do Vitória, que respeito, apenas tive uma reação aos racistas que cuspiram e xingaram de forma preconceituosa meus colegas de equipa", escreveu o avançado brasileiro, autor do golo que valeu o triunfo do Portimonense diante dos vimaranenses, por 2-1, em jogo da 3.ª jornada da Liga.