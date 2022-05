Yan Couto apto para a despedida da "pedreira"

Lateral, de volta aos treinos, faz último jogo em casa antes de sair

Yan Couto reintegrou a preparação da equipa minhota e está às ordens do técnico Carlos Carvalhal, para a receção de domingo (18 horas), ao Arouca, em jogo da 33.ª jornada da Liga.

O lateral direito brasileiro, de 19 anos, lesionou-se no último domingo, no Jamor, no encontro frente ao Belenenses SAD (1-0), tendo sido assistido pela equipa médica do Braga nos momentos finais e após o desafio, suspeitando-se de uma lesão grave no joelho direito. A reavaliação a que entretanto foi sujeito indicou apenas a existência de um traumatismo sem gravidade e, no regresso da equipa aos treinos, após dois dias de folga, integrou a preparação sem limitações.