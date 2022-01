Yan Couto testa positivo à covid-19 e falha Alvalade

JN Hoje às 14:36 Facebook

O Sporting de Braga anunciou, esta quarta-feira, que o defesa brasileiro Yan Couto está infetado com o novo coronavírus e falha, por isso, o jogo com o Sporting, da 19.ª jornada do campeonato, no próximo sábado.

Yan Couto é a mais recente baixa no plantel de Carlos Carvalhal, depois dos testes de despiste à covid-19 realizados esta manhã no clube. O brasileiro já jogou 24 partidas nesta temporada, 14 das quais na liga portuguesa.

O defesa direito junta-se, assim, ao guarda-redes Tiago Sá e a Francisco Moura, que tinham testado positivo no início da semana e que também não poderão jogar em Alvalade.

Além deste trio, o técnico dos arsenalistas, que ocupam a quarta posição do campeonato, não deve pode contar com os lesionados Sequeira, David Carmo, Lucas Mineiro e Galeno.