Yan Said em destaque na vitória diante o Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem avançado braguista fez um "hat-trick" no triunfo diante do Moreirense.

O Moreirense saiu derrotado, por 4-2, no amigável disputado com a equipa B do Sp. Braga, num ensaio que teve como palco o Complexo Desportivo de Fão. O jovem bracarense Yan Said destacou-se com três remates certeiros.

A formação vimaranense, liderada por Paulo Alves, chegou ao intervalo na frente do marcador, fruto de um remate certeiro de Walterson. Após o descanso, os jovens guerreiros foram mais fortes e revelaram uma elevada percentagem de eficácia.

Costinha restabeleceu a igualdade, correspondendo com sucesso a uma assistência de Dinis Pinto. Yan Said, numa manhã de muita inspiração, procedeu à cambalhota no marcador com um "hat-trick", com o primeiro dos golos a ser alcançado de grande penalidade.

Na reta final do particular, Derik Lacerda, também de penálti, reduziu a desvantagem no marcador.