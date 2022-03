Yaremchuk bisa em goleada frente à equipa B do Benfica

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Yaremchuk bisou no jogo-treino diante da equipa B encarnada, realizado esta sexta-feira de manhã, no Seixal.

O avançado ucraniano foi a figura de uma partida que a formação principal venceu por 4-0, com Diogo Gonçalves e Haris Seferovic a juntarem-se ao internacional ucraniano na lista de marcadores.

Nelson Veríssimo fez os jovens Pedro Álvaro, defesa central de 22 anos, e Zan Jevsenak, médio eslovaco de 18 anos, num onze completado por Helton Leite, Gilberto, Morato, André Almeida, Meïte, João Mário, Gil Dias, Diogo Gonçalves e Yaremchuk.

O Benfica regressa à competição no dia 1 de abril, quando visitar o Braga, quarto classificado do campeonato, no jogo de abertura da 28.ª jornada da prova, que é liderada pelo FC Porto, seguido do Sporting, campeão em título.