Yaremchuk deixa Benfica e Cavani tem novo clube

JN Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting e Rio Ave animaram o dia de mercado, com dois reforços, e Cavani já tem novo clube. Em Inglaterra, Guardiola considerou Bernardo Silva "insubstituível".

Benfica: Yaremchuk é do Club Brugge, adversário do F. C. Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Contratado por 17 milhões ao Gent em 2021, Roman Yaremchuck não vai cumprir a segunda temporada no clube encarnado. O avançado de 26 anos regressou à Bélgica para reforçar o Club Brugge, por um valor a rondar os 16 milhões de euros, mas que pode chegar aos 19 milhões de euros face ao cumprimento de objetivos. Ao serviço das águias, Yaremchuck apontou 9 golos em 48 jogos, tendo sido preterido do onze esta temporada por Gonçalo Ramos.

Sporting: O clube de Alvalade oficializou a contratação de Sotiris Alexandropoulos, médio de 20 anos que chega proveniente do Panathinaikos, da Grécia. O internacional grego fica blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e assina, como o JN havia noticiado, até 2027. "O Sporting é um grande clube, percebi isso desde o primeiro minuto em que cheguei aqui. Falei com vários jogadores na Grécia e alguns antigos colegas que jogaram aqui e todos disseram coisas muito boas sobre o clube. Estou muito feliz por estar aqui", atirou o reforço. O médio chega a troco de 4,5 milhões de euros, com o Panathinaikos a manter uma percentagem de uma futura venda a rondar os 30%.

Rio Ave: Andreas Samaris está de volta ao futebol português. Um ano depois de se ter transferido do Benfica para os neerlandeses do Fortuna Sittard, o grego vai agora vestir a camisola do Rio Ave, assinando por uma temporada, com outra de opção. O anuncio foi feito pelo clube de Vila do Conde, que aproveitou o facto de o jogador estar livre no mercado para assegurar a contratação de um futebolista experiente. Samaris representou o Benfica ao longo de sete épocas, tendo realizado 171 jogos de águia ao peito e conquistado oito títulos. Agora chega ao Rio Ave para oferecer a experiência e conhecimento que tem do futebol português. Na temporada passada, ao serviço do Fortuna Sittard, participou em 20 encontros pela equipa da Liga dos Países Baixos. Em declarações aos meios oficiais do clube de Vila do Conde, o médio grego deixou elogios à forma de jogar da equipa de Vila do Conde. "A minha ideia do Rio Ave é de que é um clube que joga futebol. Não tenta antijogo, [quando era adversário] tentava sempre ter uma ideia de futebol independentemente do seu treinador e isso demonstra um pouco da cultura de clube. Isso foi uma das coisas que mais me puxou para aqui", vincou.

PUB

Real Sociedad: O avançado internacional norueguês Alexander Sorloth foi emprestado por uma época ao clube espanhol pelo Leipzig. Sorloth, de 26 anos, já representou a Real Sociedad na temporada anterior, também por empréstimo dos germânicos, e reforça os bascos num setor em que ficaram desfalcados devido à transferência do sueco Alexander Isak para o Newcastle, por 70 milhões de euros. No Leipzig, pelo contrário, o avançado norueguês estava relegado para segundo plano, uma vez que enfrentava na equipa alemã a concorrência do português André Silva, do francês Nkunku, do alemão Timo Werner e do dinamarquês Yussuf Poulsen.

Valência: Edinson Cavani é reforço do clube espanhol, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, até junho de 2024.O avançado de 35 anos, histórico jogador uruguaio que na Europa passou vários anos na Liga francesa e Serie A, estava sem clube depois de terminada a ligação ao Manchester United, clube que representou nas duas últimas épocas. No Valência, o avançado vai ser colega dos portugueses Thierry Correia e André Almeida e vai ser treinado pelo italiano Gennaro Gattuso, antigo jogador do AC Milan, com quem se cruzou no relvado em vários jogos da Serie A quando representava primeiro o Palermo e depois o Nápoles. Formado no Danubio, Cavani rumou a Itália em 2006, onde se manteve durante sete anos, apesar de ter conquistado apenas uma Taça da Itália. Em 2013/14, o jogador uruguaio ingressou no Paris Saint-Germain e foi no emblema francês que conquistou mais títulos, com seis campeonatos e cinco Taças de França, além de se ter tornado no melhor marcador da história do emblema parisiense, com 200 golos.

West Ham: Lucas Paquetá foi contratado aos franceses do Lyon por uma verba próxima de 62 milhões de euros, assinando contrato para as próximas cinco temporadas. "Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o princípio de uma jornada agradável. Espero que o meu tempo aqui seja de sucesso", afirmou o internacional canarinho (33 jogos, sete golos), em declarações reproduzidas no sítio de internet do West Ham, 16.º classificado da Premier League com apenas uma vitória em quatro jornadas. Já o Lyon (quarto classificado na Ligue 1 com sete pontos em três jogos), do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, detalhou os contornos do negócio, explicando que a transferência de Paquetá, contratado há duas épocas ao AC Milan por 20 ME, pode permitir um encaixe de 61,7 ME, incluíndo 18,7 ME de bónus por objetivos. Mas parte da mais-valia realizada pelo Lyon vai para os cofres do AC Milan, já que os italianos reservaram no verão de 2020 uma 'fatia' de 15% sobre o lucro de uma futura transferência do talentoso médio de 25 anos. Nas duas épocas em que atuou em França, Paquetá, novo número '11' do West Ham, realizou 78 partidas, contabilizando 21 golos e 14 assistências.

Manchester City: Bernardo Silva foi apontado como possível reforço do Barcelona mas, ao que tudo indica, vai ficar no clube inglês. Esta segunda-feira, Guardiola considerou o internacional português "insubstituível". "O que me maravilha no Bernardo é que, quando o jogo está a correr mal, ele dá um passo em frente. Ele adora jogar nessa situação, sente-se confortável com isso. Alguns jogadores recuam, mas ele segue em frente. É por isso que ele é insubstituível de tantas formas para nós. Ele é tão importante que pode jogar em quatro ou cinco posições. Quero muito que ele continue no nosso balenário", disse o treinador em declarações à BBC.