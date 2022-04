Yaremchuk é aposta no onze de Nélson Veríssimo

JN/Agências Hoje às 19:16 Facebook

A inclusão do avançado ucraniano no onze inicial do Benfica é a aposta para a frente de ataque apresentada pelo treinador encarnado para o embate com o Braga (20.15 horas). Meité também vai ter direito a nova oportunidade.

Este jogo pode ser importante para a tentativa das águias de atacar o segundo lugar, atualmente detido pelo Sporting, que nesta altura está a seis pontos. Este jogo terá arbitragem de Luís Godinho, apoiado no VAR por Hugo Miguel.

Darwin Núñez, regressado de suspensão, vai começar a partida no banco de suplentes e poderá ser um trunfo importante para Nélson Veríssimo lançar no decorrer do jogo.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl, Meité e Everton; Yaremchuk e Gonçalo Ramos

Treinador: Nélson Veríssimo

Suplentes: Helton, Darwin, Seferovic, Diogo Gonçalves, João Mário, Radonjic, André Almeida, Paulo Bernardo e Morato

Braga: Matheus; Tormena, Paulo Oliveira e David Carmo; Fabiano, André Horta, Al Musrati e Rodrigo Gomes; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá, Yan Couto, Diogo Leite, Lucas Mineiro, Moura, Berna, Castro, Falé e Vitinha

À entrada para a 28.ª jornada da Liga, o Benfica está no terceiro lugar, com 61 pontos, enquanto o Braga segue logo atrás, com 49.