Yaremchuk incentiva compatriotas: "Vamos vencer esta guerra"

O avançado do Benfica faz parte de um grupo de ex-jogadores do Dínamo Kiev que enviou palavras de apoio para os que estão a lutar contra a invasão russa.

Através de um vídeo publicado pelo Dínamo Kiev, Roman Yaremchuk juntou-se a Andriy Yarmolenko e Vitaliy Mykolenko, outros ex-jogadores do maior clube da Ucrânia para deixar mensagens de incentivo e apoio aos compatriotas que se mantêm na linha da frente para defenderem a Ucrânia na invasão russa.

"De certeza que vamos vencer esta guerra. Juntos somos fortes. A Ucrânia vai reconquistar as suas terras, reconstruir as cidades e entrar na história do mundo democrático para sempre. Juntos somos fortes. Glória à Ucrânia e aos nossos heróis", disse o jogador do Benfica.