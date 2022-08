Yaremchuk na Bélgica para assinar por rival do F. C. Porto

André Bucho Hoje às 18:16 Facebook

Avançado ucraniano Yaremchuk será reforço do Club Brugge, adversário do F. C. Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Negócio ronda os 16 milhões de euros.

Contratado por 17 milhões ao Gent em 2021, Roman Yaremchuck não vai cumprir a segunda temporada no Benfica. O avançado de 26 anos vai regressar à Bélgica para reforçar o Club Brugge, por um valor a rondar os 16 milhões de euros, mas que pode chegar aos 19 milhões de euros face ao cumprimento de objetivos.

O atacante já está, de resto, na Bélgica, onde realizará exames médicos e onde irá assinar contrato, tornando-se assim na maior contratação da história do futebol belga.

Ao serviço das águias, Yaremchuck apontou 9 golos em 48 jogos, tendo sido preterido do onze esta temporada por Gonçalo Ramos.