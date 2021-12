Yaremchuk reluz e recupera para a Liga

Luís Antunes Hoje às 22:17 Facebook

Ucraniano deixou campo com queixas mas está apto para os próximos jogos. Quebrou jejum superior a dois meses.

Roman Yaremchuk, substituído perto do final do jogo com o Dínamo de Kiev, deixou o campo em esforço e com queixas físicas. Porém, ao que o JN apurou, o caso não suscita preocupações de maior e o ponta de lança pode já treinar hoje e estará apto para os compromissos da reta final do ano, nos jogos com o Covilhã (12), a contar para a Taça da Liga, Marítimo (19), campeonato, e F. C. Porto (23) Taça de Portugal e campeonato (30).

Ao que apurámos, o avanço ucraniano sentiu dores motivadas por uma cãibra, foi substituído por Darwin, mas encontra-se bem.

Durante o duelo, o jogador abriu o caminho ao triunfo do Benfica diante do Dínamo Kiev e colocou um ponto final no período de seca de golos que já durava há dois meses e meio. O último festejo individual do ucraniano havia sucedido no embate com o V. Guimarães, na sétima jornada, a 29 de setembro. Um "bis" que na altura contribuiu para um triunfo (3-1), na visita à Cidade Berço.