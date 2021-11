Yaremchuk vive fase difícil mas Jesus está contente com o avançado

Luís Antunes Hoje às 20:02 Facebook

O dianteiro ucraniano está sem marcar um golo há mais de um mês, mas será aposta do treinador para o jogo com o Braga.

Roman Yaremchuk vive um período de menor rendimento e de total seca de golos há já mais de um mês - 41 dias precisamente -, mas, no entanto, vai continuar a ser aposta de Jorge Jesus que, sabe o JN, mantém a confiança e lhe reserva a titularidade no embate de domingo (21.15 horas) frente ao Braga, na Luz.

O ucraniano, que tem sido opção do treinador, está sem finalizar com sucesso há já sete jogos: Bayern, duas vezes, Estoril, Vitória de Guimarães, Vizela, Trofense e Barcelona. Uma seca total de 441 minutos, em campo, se contabilizarmos o tempo do último duelo em que marcou, neste caso até bisou - V. Guimarães, na Liga, a 25 de setembro.

O jogador, de 25 anos, foi contratado ao Gent por 17 milhões de euros no início da temporada e assinou quatro golos nos nove primeiro embates (Arouca, Santa Clara e V. Guimarães, dois). Possante e com apetência para jogar na área destacou-se na fase inicial, mas tem sentido agora mais problemas em se afirmar também devido ao facto de o conjunto estar a jogar, por vezes, em transições rápidas a partir de zonas mais recuadas.