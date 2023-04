Yony González sai de maca e causa preocupação a Paulo Sérgio

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 21:55 Facebook

Avançado colombiano teve de ser assistido pela equipa médica, depois de cair desamparado em campo

Yony González sofreu uma lesão aparentemente grave, no encontro deste sábado entre Portimonense e Rio Ave.

O jogo teve de ser interrompido para a equipa médica do Portimonense prestar assistência ao avançado, que caiu desamparado no relvado, e teve de ser transportado de maca para fora do relvado, tendo-lhe sido colocado um colete cervical.

Na conferência de imprensa, no final do encontro, o treinador dos algarvios, Paulo Sérgio, assumiu a preocupação com o estado clínico do atleta, e afirmou que o médico do clube partilhava da ansiedade provocada pela queda do jogador no relvado.

Na saída de campo, o atacante de 28 anos foi aplaudido pelo público presente no Estádio Municipal de Portimão.