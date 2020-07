Young Boys sagra-se tricampeão suíço

Ontem às 23:04 Facebook

O Young Boys garantiu o título de campeão suíço, o terceiro seguido, numa temporada atípica que durou 54 semanas por causa da pandemia de covid-19, ao venceu esta sexta-feira o Sion por 1-0​​​​​​.

Com a vitória, o Young Boys tem mais cinco pontos do que o segundo classificado, St. Gallen, que já não consegue ameaçar o título do rival quando falta apenas uma jornada para terminar o campeonato, que vai ser disputada na segunda-feira.

A vitória do clube de Berna foi alcançada com um golo solitário de Christopher Martins, perante um estádio com mil adeptos nas bancadas, o máximo permitido pelas autoridades.

A Liga suíça vai ser a última a terminar entre todos os campeonatos europeus que foram suspensos por causa do coronavírus, depois de o primeiro jogo do Young Boys nesta época ter sido disputado a 21 de julho do ano passado.

O Young Boys conquistou o 14.º título, ganhando lugar na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões (disputada a 25 ou 26 de agosto), tendo de avançar três rondas para alcançar a fase de grupos que arranca em outubro.