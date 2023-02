Youssef Chermiti perto de renovar até 2027

Processo negocial entre o jovem avançado e o clube de Alvalade está muito bem encaminhado. Vínculo vai ser prolongado por três épocas

Chegou, destacou-se e vai renovar. Chermiti, que se estreou esta temporada na equipa principal dos leões, tem contrato com o clube de Alvalade válido até julho de 2024 e, sabe o JN, está prestes a prolongar a ligação até 2027. Segundo apurou o nosso jornal, o processo de renovação está praticamente fechado e deverá ser oficializado nos próximos dias. O avançado de 18 anos terá, também, uma melhoria no salário e resta saber se o valor da cláusula, atualmente fixada nos 60 milhões de euros, vai sofrer alterações.

Youssef Chermiti era, até há pouco, um nome desconhecido para muitos, mas depressa chegou às luzes da ribalta. O avançado luso-tunisino, que fez toda a formação no Sporting, estreou-se pela equipa de Ruben Amorim no dérbi com o Benfica, a 15 de janeiro, e foi lançado a titular nos jogos com o Rio Ave, no qual se estreou a marcar e foi decisivo no triunfo por 1-0, e F. C. Porto (1-2), no qual também fez o gosto ao pé e se tornou, com 18 anos, 8 meses e 19 dias, no jogador leonino mais jovem de sempre a marcar num clássico com os azuis e brancos, ultrapassando Rafael Leão.