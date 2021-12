Yusupha convocado pela Gâmbia para a CAN2021

JN/Agências Hoje às 14:48 Facebook

O futebolista Yusupha, que representa o Boavista, integra a lista de 28 convocados para atuar nas próximas semanas pela seleção da Gâmbia na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

Com cinco internacionalizações pelos "escorpiões", o avançado vai tentar ajudar a equipa orientada pelo belga Tom Saintfiet a superar Mali, Mauritânia e Tunísia no Grupo F da principal prova africana de seleções, que se vai realizar entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, nos Camarões, após ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.

Antes do início da 33.ª edição da competição, a Gâmbia, 150.ª colocada do ranking da FIFA, vai realizar jogos particulares com as congéneres da Argélia, atual detentora do troféu, e da Síria, em 01 e 05 de janeiro do próximo ano, respetivamente, em Doha.

Yusupha, de 27 anos, soma cinco golos em 19 jogos na quinta temporada ao serviço do Boavista, mas só desfalcará as opções de Petit depois do próximo jogo das "panteras", atendendo à extensão anunciada no domingo pela FIFA para que os clubes libertem os seus internacionais africanos convocados para a CAN2021 a partir de 03 de janeiro.

O Boavista, nono colocado, com 15 pontos, visita o Vitória de Guimarães, sétimo, com 22, na quarta-feira, às 19:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo da 16.ª jornada da Liga, a derradeira de 2021, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.