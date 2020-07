Yusupha de luto pela morte do pai

JN Hoje às 18:08 Facebook

O ex-futebolista africano Alhaji Momodo Njie, mais conhecido como "Biri Biri", faleceu este domingo aos 72 anos. O Boavista, bem como o Sevilha, emitiram uma nota de pesar pela morte do pai de Yusupha, jogador dos axadrezados.

Biri Biri foi uma lenda do futebol africano e faleceu este domingo depois de complicações resultantes de uma operação a que se submeteu em Dakar.

O ex-jogador foi o primeiro gambiano a jogar na Europa e tornou-se uma lenda do Sevilha, clube no qual jogou de 1973 a 1978, tendo disputado 109 jogos e marcado 34 golos. Uma das claques do clube andaluz chama-se "Biris Norte" em homenagem ao futebolista. O clube espanhol já deixou, inclusive, uma homenagem ao ex-atleta: "Hoje é um dia triste", escreveu.

Yusupha, filho de Biri Biri, seguiu as pisadas do pai no mundo do futebol e, atualmente, joga no Boavista. O clube axadrezado já deixou uma nota de pesar.

"O Presidente da Direção do Boavista Futebol Clube, Vitor Murta, em seu nome Pessoal, de todos os Boavisteiros e da instituição a que preside, vem por este meio prestar as suas profundas condolências ao atleta Yusupha Njie e a toda a sua familia pelo falecimento do seu Pai: Alhaji Momodo Njie. O Futebol ficou mais pobre com a partida de um jogador com a história e a grandeza de Biri Biri, como era carinhosamente conhecido", escreveram os axadrezados.