Yusupha jogou com fratura na face, marcou um golo e agora vai ser operado

O futebolista gambiano Yusupha sofreu uma fratura na cara no domingo, na receção do Boavista com o Santa Clara (2-1), e vai ser operado.

"Yusupha sofreu uma fratura do malar nos primeiros minutos do jogo frente ao CD Santa Clara e será submetido a tratamento cirúrgico", lê-se numa nota dos "axadrezados" na rede social Twitter.

Apesar de se ter lesionado aos 11 minutos, após um choque com Boateng, do Santa Clara, Yusupha ainda marcou um golo e desperdiçou uma grande penalidade, tendo atuado os 90 minutos.