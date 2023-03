Yusupha termina ciclo no Bessa

Avançado gambiano está em fim de contrato e tem abordagens para rumar a outras ligas. Axadrezados não entram em loucuras e admitem a saída.

Aos 29 anos, Yusupha cumpre a sexta época no Boavista e regista os melhores números desde que chegou ao universo da pantera, em 2017. O gambiano já se tornou numa referência da equipa e num dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos, mas, ao que o JN apurou, está prestes a encerrar o ciclo no Bessa.

Yusupha está em final de contrato e é um jogador livre para decidir o futuro. O Boavista manifestou o desejo de assegurar a continuidade do avançado, mas nunca entrará em loucuras, uma vez que ainda está a pagar a fatura de alguns excessos do passado e privilegia a estabilidade do plantel. O jogador tem mercado e sente ter condições para garantir um contrato mais atrativo do que poderia aspirar no Bessa.