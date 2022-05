Yvann Maçon apontado ao F. C. Porto

JN Hoje às 20:02 Facebook

Lateral francês de 23 anos foi, esta segunda-feira, apontado ao F. C. Porto. Jornal "L'Équipe" diz que atleta pode ser negociado por um valor entre os três e os cinco milhões de euros.

Yvann Maçon tem 23 anos, é lateral, joga no Saint-Étienne e, esta segunda-feira, foi apontado ao F. C. Porto como possível reforço para a nova época. Segundo o jornal "L'Équipe", o clube azul e branco está atento ao jogador e houve, até, uma alegada presença do agente do atleta na Invicta na passada semana.

Segundo a mesma publicação, uma possível transferência do lateral, que tem contrato com o Saint-Étienne até 2025, pode ser negociado por um valor entre os três e os cinco milhões de euros, face à delicada situação financeira e desportiva do clube francês, penúltimo classificado da Ligue 1.