Os defesas Zaidu (F. C. Porto) e Chidozie (Boavista) e o médio Abraham Marcus (Feirense) integraram esta sexta-feira a lista de pré-convocados da seleção da Nigéria, para um particular com os Camarões.

Para Abraham Marcus esta é a primeira chamada à seleção, numa lista de 31 jogadores, que vai ainda ser reduzida para 23 elementos.

Na lista de Gernit Rohr está ainda o defesa Tyronne Ebuehi, emprestado pelo Benfica aos holandeses do Twente.