Zaidu com queixas musculares no adutor esquerdo

O futebolista Zaidu apresentou queixas musculares no adutor esquerdo durante a vitória de hoje do F. C. Porto sobre o Atlético de Madrid (2-1), em encontro da sexta jornada da Liga dos Campeões, informaram hoje os 'azuis e brancos'.

Um choque com o montenegrino Stefan Savic motivou a substituição do defesa esquerdo nigeriano pelo brasileiro Wendell aos 53 minutos, quando os 'dragões' venciam por 2-0.

Zaidu, de 25 anos, será avaliado pelo departamento clínico, passando a acompanhar no boletim do F. C. Porto o defesa e capitão Pepe e o avançado brasileiro Gabriel Veron, a quatro dias da receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, da 12.ª ronda da I Liga.

O F. C. Porto venceu hoje os espanhóis do Atlético de Madrid por 2-1, em jogo da sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, e acabou a 'poule' no primeiro lugar.

No Estádio do Dragão, no Porto, com o apuramento já selado, o iraniano Mehdi Taremi (cinco minutos) e o canadiano Eustaquio (24) marcaram para os 'azuis e brancos', que beneficiaram do empate do Club Brugge frente ao Bayer Leverkusen (0-0) para terminar no topo, enquanto os espanhóis reduziram com um autogolo de Iván Marcano (90+5).

O F. C. Porto venceu o grupo com 12 pontos e terá estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da 'Champions', enquanto o Club Brugge, segundo, com 11, também segue em frente, com o Bayer Leverkusen, terceiro, com cinco, a aceder à Liga Europa e o Atlético Madrid, último, também com cinco, a ficar de fora das competições europeias.