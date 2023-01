Zaidu condicionado antes da receção ao Famalicão

O defesa Zaidu encontra-se a realizar treino condicionado, a dois dias do encontro entre F. C. Porto e Famalicão. Evanilson e Francisco Meixedo são os dois jogadores do plantel portista que ainda se encontram lesionados.

Os dragões estão em fase de preparação para o encontro da 16.ª jornada, contra o emblema famalicense (domingo, às 20.30 horas, no Dragão), e Sérgio Conceição só não poderá contar com o guarda-redes Meixedo e o avançado Evanilson, que ainda se encontram em fase de tratamento.

Os campeões nacionais voltam a treinar no sábado, às 10.30 horas, no Olival. Ao meio-dia Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo.