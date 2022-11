Zaidu desfalca F. C. Porto devido a rotura muscular

JN Hoje às 15:22 Facebook

Lateral-esquerdo lesionou-se no jogo com o Atlético de Madrid e vai parar durante várias semanas.

O F. C. Porto confirmou, através do boletim clínico oficial, que Zaidu sofreu uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda, tendo feito tratamento no treino desta quinta-feira.

Embora não haja garantias exatas sobre o tempo de paragem, é certo que o internacional nigeriano vai falhar o jogo de sábado com o Paços de Ferreira e também os seguintes dos dragões, diante do Mafra (Taça de Portugal) e do Boavista, que antecedem a paragem para a realização do Mundial 2022.

Como o campeonato só será retomado no final de dezembro, o lateral deverá estar apto a jogar nessa altura, permanecendo em dúvida para as três partidas da fase de grupos da Taça da Liga, agendadas para as semanas em que estará a decorrer o Campeonato do Mundo, no Catar.