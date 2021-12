Zaidu é opção para o Clássico

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

Em dúvida para o embate entre F. C. Porto e Benfica, na próxima quinta-feira, Zaidu não vai ter de se apresentar nos trabalhos da seleção da Nigéria na data inicialmente prevista e poderá estar presente no duelo da 16.ª jornada da Liga.

O defesa-esquerdo foi convocado para representar a Nigéria e, ao contrário do que estava marcado, terá apenas de se apresentar na concentração a 3 de janeiro e não duas semanas antes do primeiro jogo (marcado para 11 de janeiro). A medida foi anunciada este domingo pela FIFA, baseada nos vários adiamentos de jogos em Inglaterra e em França. A Nigéria está no Grupo D do CAN e vai defrontar Egito, Sudão e Guiné-Bissau.

Assim Sérgio Conceição ganha uma peça importante para o lado esquerdo da defesa, uma vez que a única alternativa disponível é Wendell. Para já a única ausência certa do lado dos azuis e brancos é Evanilson, que levou cartão vermelho no último jogo entre ambos, a contar para a Taça de Portugal, sendo que Pepe e Marcano continuam a contas com lesões, mas ainda não é oficial que falham o duelo com o Benfica.

Marko Grujic que estava a contas com uma lesão já evoluiu o estado clínico para "treino integrado condicionado" e por isso ainda se desconhece se estará disponível para ir a jogo, mas os responsáveis portistas estão otimistas quanto à possível presença do sérvio.