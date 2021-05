Zaidu falhou treino e não deverá ser opção para Vila do Conde

Hoje às 20:00 Facebook

O defesa-esquerdo nigeriano Zaidu não participou, esta sexta-feira, no último treino do F. C. Porto antes da visita ao Rio Ave, devido a lesão, pelo que dificilmente estará disponível para o jogo da 33.ª jornada da Liga.

De acordo com a nota publicada no site oficial dos dragões, o lateral internacional nigeriano, que falhou a partida com o Farense, apresenta uma "mialgia no adutor direito", pelo que se limitou a fazer "tratamento e ginásio".

Já o mexicano Jesús Corona continua a fazer "tratamento" à lesão contraída há duas semanas, diante do Famalicão, que o obrigou a ficar de fora dos duelos com o Benfica e com os algarvios.

No sábado, o F. C. Porto visita o Rio Ave, a partir das 20.30 horas, em encontro da 33.ª jornada do campeonato, no qual os portistas poderão assegurar o segundo lugar, caso vençam os vila-condenses, que estão envolvidos na luta pela manutenção.

Com duas rondas para disputar, os azuis e brancos somam 74 pontos, mais quatro do que o Benfica (70), terceiro, que também no sábado recebe o líder e já campeão Sporting, a partir das 18 horas.