Zaidu: "Jogar fora de casa é desafiante. Ouves todo o tipo de coisas"

JN Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do F. C. Porto destacou, esta segunda-feira, a dificuldade de jogar fora do Dragão e o desafio de jogar com a camisola azul e branca.

Zaidu deixou a Nigéria há sete anos e depois de passagens por Mirandela e Santa Clara, o jogador de 25 anos assinou pelo F. C. Porto em 2020/2021, clube pelo qual já conquistou uma Liga, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças, além de ter disputado a Liga dos Campeões.

"Às vezes, jogar fora de casa é desafiante, porque ouves todo o tipo de coisas e os adeptos adversários tentam desestabilizar-te. Alguns provocam-te nos estádios e chegam ao ponto de publicar comentários negativos e abusivos nas minhas redes sociais. Se deixares que estas coisas te atinjam, vão desestabilizar-te. É duro. Tenho de enfrentar os desafios, porque é o meu trabalho como futebolista profissional. Foi por isso que deixei o meu país, para perseguir os sonhos no futebol", contou o defesa numa entrevista à Federação Nigeriana de Futebol (NFF), destacando os desafios de jogar com a camisola azul e branca.

PUB

"Jogar no F. C. Porto é um grande desafio, porque é o maior clube em Portugal. A Liga dos Campeões é a competição mais dura do Mundo, porque os adversários são campeões de vários países. É difícil, porque não conheces bem as táticas e como estas equipas jogam, uma vez que vêm de campeonatos diferentes daqueles em que jogas. Foi uma pena termos perdido 1-0 com o Inter em Milão e depois não termos conseguido derrotá-los. Foi a vontade de Deus e, apesar de termos dado o nosso melhor, não estava destinado", concluiu.