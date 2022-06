Zaidu na lista de reforços do Fulham

Clube inglês, treinado por Marco Silva, está interessado no lateral esquerdo nigeriano do F. C. Porto e pretende oferecer 12 milhões de euros.

O Fulham, clube inglês treinado por Marco Silva e que subiu à Premier League, está interessado na contratação de Zaidu, lateral esquerdo do F. C. Porto.

Segundo apurou o JN, o emblema britânico pretende oferecer 12 milhões de euros pelo jogador internacional nigeriano, um valor muito longe da cláusula de rescisão, situada nos 50 milhões de euros, e também aquém da fasquia imposta pelos dragões, que não estão dispostos a negociar o futebolista por menos de 20 milhões de euros, sabe o JN.