Zaidu nos convocados da Nigéria para qualificação da CAN 2021

A seleção da Nigéria anunciou, esta terça-feira, que o defesa do F. C. Porto Zaidu Sanusi integra os convocados para o duplo compromisso, diante do Benin e Lesoto, referente à fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN) 2021.

O lateral esquerdo, de 23 anos, que leva dois golos em 32 encontros na primeira época de "azul e branco", junta-se ao defesa Chidozie, emprestado pelos "dragões" ao Boavista, que na segunda-feira já tinha revelado a chamada do central ao lote de 24 eleitos do alemão Gernot Rohr.

As "super águias" enfrentam o Benim e Lesoto, nos dias 22 e 30 março, em Porto-Novo e Lagos, em jogos do Grupo L de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

A Nigéria, vencedora da prova em 1980, 1994 e 2013, lidera a série, com oito pontos em quatro jornadas, menos um do que o Benim, segundo colocado, enquanto Serra Leoa e Lesoto seguem nas terceira e quarta posições, com três e dois pontos, respetivamente.